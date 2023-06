SAF-HOLLAND: Ein Potenzial von +26,11% laut Analysten - Kursziel bei 14,54 EUR

Die Aktie von SAF-HOLLAND hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung hingelegt und steht nun bei einem fünftägigen Verlust von -0,86%. Die Bankanalysten stimmen jedoch überein: die Aktie sei aktuell nicht richtig bewertet und habe ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 14,54 EUR – ein Potenzial in Höhe von +26,11%.

Derzeit gibt es einen starken Kauf-Rat für die Aktie seitens eines Analysten. Fünf weitere Experten sehen sie als kaufenswert an. Vier haben sich neutral positioniert.

Das Guru-Rating der SAF-HOLLAND hat sich auf 3,70 verbessert.

Doch wie wird sich die Aktie weiterentwickeln? Laut den aktuellen Schätzungen der Bankanalysten ist mit einer positiven Zukunft zu rechnen.