SAF-HOLLAND: Potenzial für Kurssteigerung um fast 19% - Zielkurs bei 14,54 EUR

Gemäß Analysten ist die Aktie von SAF-HOLLAND derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,54 EUR und somit knapp +18,79% über dem aktuellen Preis.

• SAF-HOLLAND konnte am 06.07.2023 ein Plus von +0,91% verzeichnen

• Guru-Rating erhöht sich auf 3,70 nach zuvor ebenfalls 3,70

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von SAF-HOLLAND um +0,91% zu. In den letzten fünf Tagen war allerdings eine negative Performance von -4,38% zu beobachten. Der Markt zeigt sich also aktuell eher pessimistisch.

Die Experten waren jedoch optimistischer als der Markt und prognostizieren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von fast +19%. Aktuell bewerten sie die Aktie mit einem durchschnittlichen “Kauf”-Rating (60%). Nur wenige Analysten sehen momentan keinen Kaufgrund (“Halten”).

Zusätzlich bestätigt das Trend-Indikator...