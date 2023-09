SAF-HOLLAND: Kursziel von 14,79 EUR

Laut Analysten ist derzeit die Aktie von SAF-HOLLAND unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,79 EUR und bietet den Investoren eine Renditechance von +19,08%.

• SAF-HOLLAND: Gestern -0,64%

• Mittelfristiges Kursziel: 14,79 EUR

• Guru-Rating: jetzt 3,67

Gestern verzeichnete SAF-HOLLAND an der Börse eine negative Entwicklung um -0,64%. Insgesamt konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen jedoch einen positiven Trend mit einer Gesamtrendite von +3,24% verzeichnen. Was hatten Bankanalysten erwartet? Die Stimmung ist laut ihrer Bewertung eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 14,79 EUR und bedeutet eine mögliche Renditechance von +19,08%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nachgegangen. Nach dem aktuellen positiven Trend hat nur ein Analyst die Empfehlung...