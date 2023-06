SAF-HOLLAND: Kursziel von 14,54 EUR ist drin

Nach Ansicht einiger Analysten wird die SAF-HOLLAND-Aktie derzeit unterbewertet. Tatsächlich liegt das wahre Kursziel um +25,02% über dem aktuellen Niveau.

• SAF-HOLLAND erzielt am 16.06.2023 eine Rendite von +0,35%

• Das Kursziel für den Konzern beträgt 14,54 EUR

• Das Guru-Rating von SAF-HOLLAND hat sich auf 3,70 stabilisiert

Gestern legte die Aktie von SAF-HOLLAND an der Börse um +0,35% zu. Damit ergibt sich in den vergangenen fünf Handelstagen – oder einer kompletten Woche – eine Performance von +0,61%. Der Markt scheint also momentan relativ neutral gestimmt zu sein.

Obgleich die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten? Die Stimmungslage jedenfalls ist eindeutig.

Momentan beläuft sich das Zielkurs für SAF-HOLLAND auf 14,54 Euro.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass diese Aktie mittelfristig...