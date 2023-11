SAF-HOLLAND: Kursziel bei 19,23 EUR - Aktie unterbewertet

Die SAF-HOLLAND Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kursziel liegt um +34,48% über dem aktuellen Preis.

• SAF-HOLLAND: Am 28.11.2023 mit einem Anstieg von +1,13%

• Das Kursziel der SAF-HOLLAND liegt bei 19,23 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 3,70

Am gestrigen Tag verzeichnete die Saf-Holland-Aktie einen Anstieg von +1,13% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche ergab sich eine Gesamtperformance von 0,00%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit neutral eingestellt ist.

Das aktuelle Kursziel für die SAF-HOLLAND-Aktie beträgt 19,23 EUR.

Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 19,23 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies ein Potenzial von +34,48% für Investoren bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten nach dem jüngsten neutralen Trend dieser Ansicht.

Aktuell vertreten 1 Analysten die Meinung “Starker Kauf”. Des Weiteren bewerten weitere 5 Analysten die Aktie als “Kauf”, während sich 4 Experten neutral positionieren und ein “Halten”-Rating vergeben.

Demnach zeigen etwa +60% der befragten Analysten zumindest noch Optimismus bezüglich des weiteren Verlaufs.

Eine positive Ergänzung zu dieser Einschätzung bietet das konstante Guru-Rating am Ende des Berichts.

