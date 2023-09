SAF-HOLLAND: Kursziel bei 14,79 EUR

Die Aktie von SAF-HOLLAND hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Kursentwicklung hingelegt. Doch laut Analysten ist die Aktie unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 14,79 EUR – ein Potential von +23,25%.

• SAF-HOLLAND am 26.09.2023 mit -0,66%

• Durchschnittliches Kursziel: 14,79 EUR

• Guru-Rating: 3,67

Trotz des schwachen Trends sehen einige Analysten die Möglichkeit einer positiven Entwicklung der Aktie von SAF-HOLLAND. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt dabei genau genommen exakt 14,79 EUR.

So empfehlen etwa fünf Experten den Kauf bzw., dass man an seinen Anteilen einfach festhalten soll. Und neunzig Prozent aller Bankanalysten bestätigen dies sogar noch optimistisch (55% als starker Kauf). Interessierte Anleger sollten sich also überlegen ob sie das Potential nutzen möchten.

Ein...