SAF-HOLLAND: Kursziel bei 14,54 EUR

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von SAF-HOLLAND unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +23,85% hat.

• SAF-HOLLAND: Am 18.08.2023 mit positiver Entwicklung von +3,89%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,54 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,70 nach zuvor ebenfalls 3,70

Gestern stieg der Aktienkurs um +3.89%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Plus bei insgesamt +0.34%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für SAF-HOLLAND wird im Durchschnitt der Bankanalysten mit einem Betrag von 14,54 EUR angegeben – das entspricht einem Potenzial in Höhe von +23,85%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

1 Analyst stuft die Aktie als “Starker Kauf” ein während weitere 5 Experten sie als “Kauf” bewerten....