SAF-HOLLAND: Kurspotenzial von +23,25% - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von SAF-HOLLAND hat in der vergangenen Woche ein Plus von +3,00% erreicht und gestern sogar um weitere +2,39% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 14,79 EUR. Nach Meinung der Bankanalysten hat das Unternehmen somit ein beachtliches Potenzial von +23,25%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von den insgesamt 9 befragten Analysten empfehlen 5 die Aktie zum Kauf oder halten sie als lohnenswertes Investment. Der Guru-Rating Indikator bleibt unverändert bei einem Wert von 3,67.

Trotzdem scheint sich eine positive Stimmung rund um SAF-HOLLAND zu entwickeln: Mehr als die Hälfte (55,56%) der befragten Analysten bewerten die Aktie weiterhin optimistisch.