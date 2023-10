SAF-HOLLAND: Kurspotenzial um +21,33% - Analystenmeinungen

Die Aktie von SAF-HOLLAND hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,93% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie einen Rückgang um -0,73%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein erhebliches Kurspotenzial bei der Aktie. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 14,79 EUR ein. Dies entspricht einer Steigerung von +21,33% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Dennoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während derzeit 5 Experten die SAF-HOLLAND als “Kauf” bewerten und weitere 4 als “halten”, gibt es auch einen Analysten mit einem starkem Kaufrat und einem insgesamt optimistischen Anteil von +60%.

Unterm Strich steht jedoch fest: Sollten sich die Prognosen der Bankanalysten...