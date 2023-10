SAF-HOLLAND: Hohe Kursphantasie - 16,40 EUR im Fokus

SAF-HOLLAND ist derzeit unterbewertet, so die Aussage von Marktexperten. Das tatsächliche Kursziel liegt um +34,98% über dem aktuellen Wert.

• SAF-HOLLAND-Kurs am 06.10.2023 mit -1,22%

• Aktuelles SAF-HOLLAND-Kursziel bei 16,40 EUR

• Guru-Rating für SAF-HOLLAND von 3,70 unverändert auf Bewertungs-Skala

Am Finanzmarkt konnte das Unternehmen gestern keine guten Ergebnisse erzielen; das zeigt sich in einer Kursentwicklung von -1,22%. Über einen Zeitraum von fünf Handelstagen summiert sich das auf eine negative Performance von insgesamt -1,62%, was eher pessimistische Tendenzen widerspiegelt.

Ob Analysten bereits eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung in Bankhäusern scheint jedenfalls eindeutig zu sein.

Das aktuelle Ziel für den SAF HOLLAND-Kurs beträgt 16,40 EUR

Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung...