SAF-HOLLAND: Analysten sehen Potenzial – Kursziel 14,54 EUR

Die Aktie von SAF-HOLLAND hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +1,80% hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,43% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 14,54 EUR habe. Dies entspricht einem Potenzial von +28,45%.

Von insgesamt 10 Experten halten sich die Kaufempfehlungen mit einer Quote von +60 % in Grenzen. Ein starker Kauf wird derzeit nur durch einen Analysten vertreten. Hingegen setzen fünf Experten auf das Rating “Kauf” und vier weitere empfehlen “Halten”. Das Guru-Rating wurde zuletzt bei 3,70 eingestuft.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass dieser Artikel lediglich als Informationsquelle dient und keine Anlageempfehlungen enthält. Investitionen jeglicher Art können Risiken...