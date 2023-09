SAF-HOLLAND: Analysten sehen Kurspotenzial von 21,53%

Die Aktie von SAF-HOLLAND hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete sie zwar einen Rückgang um -0,49%, doch insgesamt steht ein Plus von +1,33% zu Buche. Die Bankanalysten sind sich einig: Der Wert ist aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,79 EUR und damit um +21,53% höher als derzeit. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Ein starker Kauf wird die Aktie lediglich für einen Analysten sein, vier weitere empfehlen immerhin “Kauf”. Vier Experten bewerten das Papier mit “halten”.

Guru-Rating bleibt unverändert

55,56% der Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen Potenzial im Wertpapier von SAF-HOLLAND. Das Guru-Rating blieb bei einer Bewertung von 3,67 unverändert.