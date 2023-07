SAF-HOLLAND: Analysten sehen Kurspotential von +8,10%

Die Aktie von SAF-HOLLAND verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine leichte Kursentwicklung von -0,22%. Über die vergangene Handelswoche ergab sich jedoch ein Plus von +0,67%, was auf eine aktuell neutrale Markteinschätzung hindeutet. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und sehen bei einem mittelfristigen Kursziel von 14,54 EUR ein mögliches Kurspotential in Höhe von +8,10%.

Konkret haben derzeit 1 Analysten die Aktie als starken Kauf eingestuft und weitere 5 halten sie für kaufenswert. Lediglich 4 Experten stufen das Papier als “halten” ein. Insgesamt zeigt sich damit eine positive Einschätzung der Analysten mit einem Optimismus-Anteil von +60,00%.

Zur Bestätigung dieser Prognose kann auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” herangezogen werden: Dieser wurde nun ebenfalls mit einer Bewertung von 3,70...