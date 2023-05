SAF-HOLLAND: Analyse zeigt Kurspotenzial von +17,73% - Kursziel bei 14,54 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von SAF-HOLLAND aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 14,54 EUR.

• SAF-HOLLAND hat am 03.05.2023 ein Plus von +1,31% verzeichnet

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,70 unverändert

• Die Aktie weist ein Potenzial für Investoren in Höhe von +17,73% auf

Am letzten Handelstag konnte SAF-HOLLAND einen Anstieg um +1,31% verbuchen und damit das durchschnittliche Kursziel erreichen.

In den letzten fünf Handelstagen fiel das Ergebnis jedoch um -1,12%.

Die positive Einschätzung der Bankanalysten resultiert aus dem hohen Potenzial der Aktie.

Aktuell sehen nur wenige Analysten die Aktie als Verkauf an – stattdessen empfehlen sie größtenteils den Kauf oder das Halten.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls eine positive...