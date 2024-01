SAF-HOLLAND Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Saf-holland liegt der RSI7 aktuell bei 37,07 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,8, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält somit insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität rund um Saf-holland hat in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird Saf-holland daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen hingegen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Saf-holland in den letzten Wochen. Auch wurden insgesamt sieben Handelssignale ermittelt, wovon jedoch sechs als "Schlecht" eingestuft wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ergibt sich somit eine Einschätzung, dass die Aktie von Saf-holland bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Saf-holland auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,81 EUR, was eine deutliche Abweichung von +16,32 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 14,9 EUR darstellt. Auf dieser Basis erhält Saf-holland somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,35 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Saf-holland somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.