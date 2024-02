SAF-HOLLAND Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Saf-holland in den sozialen Medien festgestellt. Dies spiegelt sich auch in einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz wider, da in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 13,12 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,54 EUR deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis erhält Saf-holland eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,06 EUR, was bedeutet, dass sich auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating für die Aktie ergibt. Insgesamt wird Saf-holland auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Saf-holland diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt an 12 Tagen auf grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Handelstage zeigt, dass die Saf-holland-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Saf-holland auf Basis der Stimmungslage und der technischen Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält.