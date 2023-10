SAF-HOLLAND: Aktie nicht richtig bewertet

Die SAF-HOLLAND-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 14,79 EUR, was einem Potenzial von +20,83% entspricht.

• SAF-HOLLAND: Letzte Kursentwicklung -1,53%

• Durchschnittliches Rating “Kauf”

• Guru-Rating jetzt bei 3,70

SAF-HOLLAND verlor gestern -1,53%. Über den Zeitraum von fünf Handelstagen betrachtet ergab sich ein Minus von -0,33%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Obwohl die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 14,79 EUR sehen und damit ein Potential in Höhe von +20.83% eröffnen könnten einige Experten dem noch nicht zustimmen.

Ein starker Kauf ist für einen Analysten sicherlich begründbar; fünf weitere sprechen jedoch nur vom Kauf und vier halten ihre Position neutral.

Das Guru-Rating wurde aktualisiert und beläuft sich nun auf...