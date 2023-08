SAF-HOLLAND: Aktie hat Potential von 14,54 EUR

Die SAF-HOLLAND-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kursziel liegt mit einem Potenzial von +28,22% über dem aktuellen Kurs.

• SAF-HOLLAND legte am 25.08.2023 um +1,98% zu

• Das Kursziel beträgt aktuell 14,54 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,70 (vorher auch bei 3,70)

Am gestrigen Tag konnte die SAF-HOLLAND-Aktie ein Plus von +1,98% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar um +1,61%. Somit scheint das Marktumfeld momentan relativ optimistisch für das Unternehmen auszufallen.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei einer Marke von 14,54 EUR. Sollten diese Experteneinschätzungen eintreffen würde sich ein Gewinnpotenzial in Höhe von rund +28 % ergeben. Einige Analysten sehen aufgrund des kürzlichen positiven Trends aber noch Spielraum nach oben.

Derzeit gilt...