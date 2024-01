SAF-HOLLAND Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Saf-holland-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Saf-holland-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,18 und ein Wert für den RSI25 von 38,1, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungslage führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Saf-holland diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Saf-holland-Aktie ein Durchschnitt von 12,61 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,2 EUR (+20,54 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Gut" führt.