SAF-HOLLAND Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Saf-Holland als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Saf-Holland-Aktie beträgt der RSI7-Wert 6,9, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 21,07 eine ähnliche "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 13,18 EUR für die Saf-Holland-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,35 EUR (+24,05 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (15,16 EUR) weisen positive Entwicklungen auf, wodurch die Saf-Holland-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik erhält.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Saf-Holland.

Die Anleger-Stimmung bei Saf-Holland in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen 7 Schlecht- und 2 Gut-Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Trotzdem ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.