SAF-HOLLAND Aktie: Der ganz große Wurf!

Auf der Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Saf-Holland ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Saf-Holland-Aktie ergibt sich ein Wert von 6,9 für den RSI7 und ein Wert von 21,07 für den RSI25. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz hat die Aktie von Saf-Holland in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Die Anlegerstimmung bei Saf-Holland in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Saf-Holland-Aktie ein Durchschnitt von 13,18 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,35 EUR, was einem Unterschied von +24,05 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 15,16 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Saf-Holland erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.