SAF-HOLLAND Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von SAF-HOLLAND wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, mit einem wahren Kursziel, das um +10,19% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung und Kursziel

Am 22.03.2024 verzeichnete SAF-HOLLAND eine Kursentwicklung von +0,33%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 19,89 EUR. Das Guru-Rating von SAF-HOLLAND beträgt nun 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00.

Marktoptimismus und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um +1,98%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel bei 19,89 EUR liegt, was Investoren ein Potenzial von +10,19% eröffnet. Einige Analysten sehen die Aktie als starken Kauf, während andere sie als Kauf oder zumindest als Halten bewerten.

Guru-Rating

Das positive Bild wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass die Aktie von SAF-HOLLAND derzeit unterbewertet ist und Investoren ein erhebliches Potenzial bietet. Die Meinungen der Analysten sind größtenteils optimistisch, was auf eine positive Zukunft für das Unternehmen hindeutet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre SAF-HOLLAND-Analyse von 24.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich SAF-HOLLAND jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur SAF-HOLLAND Aktie

SAF-HOLLAND: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...