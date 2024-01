Die SAF-HOLLAND Aktie: Was jetzt noch zu tun ist!

Die Aktie von SAF-HOLLAND wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet, da das wahre Kursziel um +27,84% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 24.01.2024 verzeichnete SAF-HOLLAND einen Anstieg um +0,86%. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 19,38 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,00.

In den letzten fünf Handelstagen, also in einer vollständigen Handelswoche, konnte SAF-HOLLAND eine Kursentwicklung von +4,05% verzeichnen, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels für SAF-HOLLAND liegt bei 19,38 EUR, was ein Kurspotenzial von +27,84% für Investoren darstellt. Dabei sind jedoch nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Aktuell empfehlen 3 Analysten den starken Kauf der Aktie, während 5 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, wenn auch nicht euphorisch. 3 weitere Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”. Insgesamt sind also 72,73% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich SAF-HOLLAND.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung wird das Guru-Rating als weiterer Indikator herangezogen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass SAF-HOLLAND derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen wird, was für Investoren auf ein attraktives Kurspotenzial hindeutet.

