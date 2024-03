SAF-HOLLAND Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von SAF-HOLLAND wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel etwa 7,51% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 26. März 2024 verzeichnete SAF-HOLLAND einen Kursanstieg von 0,54%. Dies führte dazu, dass das Kursziel des Unternehmens bei 19,89 EUR liegt. Das Guru-Rating von SAF-HOLLAND beträgt derzeit 4,00 nach 4,00.

Marktoptimismus

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt 2,95%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern teilen diese positive Stimmung und sehen ein Kurspotenzial von 7,51%.

Analystenbewertungen

Aktuell sind 3 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 5 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. 3 Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind also 72,73% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf SAF-HOLLAND.

Guru-Rating als Abschluss

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen zeigt der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die positive Einschätzung von SAF-HOLLAND weiterhin besteht, obwohl es zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die Bewertungen und Einschätzungen der Analysten sowie der Trend-Indikator deuten darauf hin, dass die Aktie von SAF-HOLLAND derzeit ein Interesse für Investoren darstellen könnte.

