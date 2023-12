SAF-HOLLAND Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von SAF-HOLLAND derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +29,32% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von SAF-HOLLAND

Am 01.12.2023 stieg der Kurs von SAF-HOLLAND um +0,47%. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 19,23 EUR, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,90.

Gestern verzeichnete SAF-HOLLAND am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,47%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich die Entwicklung sogar auf +5,16%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit relativ optimistisch gestimmt ist.

Analystenmeinungen

Es ist deutlich, dass die Stimmung unter den Analysten positiv ist. Das aktuelle Kursziel für SAF-HOLLAND liegt bei 19,23 EUR. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird. Dies würde den Anlegern ein Kurspotenzial von +29,32% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da ein positiver Trend nicht von allen geteilt wird.

Konkret halten derzeit 2 Analysten die Aktie für einen starken Kauf, während 5 weitere Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch sind und sie daher als Kauf einstufen. 3 Experten haben sich neutral positioniert und bewerten die Aktie mit “halten”.

Fazit

Demnach sind 70,00% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich der Entwicklung der SAF-HOLLAND Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre SAF-HOLLAND-Analyse von 03.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich SAF-HOLLAND jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur SAF-HOLLAND Aktie

SAF-HOLLAND: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...