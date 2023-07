SAF-HOLLAND: Aktie mit Kurspotenzial

Die Aktie von SAF-HOLLAND wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für den Konzern liegt bei 14,54 EUR.

• SAF-HOLLAND legt um +1,65% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 14,54 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,70

Am gestrigen Tag konnte die SAF-HOLLAND-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +1,65% verzeichnen. Diese Entwicklung setzt sich bereits seit fünf Handelstagen fort und summieren sich somit auf insgesamt +4,22%. Der Markt scheint also positiv gestimmt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die SAF-HOLLAND-Aktie wurde von Bankanalysten im Durchschnitt auf 14,54 EUR festgelegt. Wenn diese Prognose eintritt, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +7,07%. Nicht alle Analysten teilen jedoch diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen eine starke...