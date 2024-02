SAF-HOLLAND Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

In den letzten vier Wochen wurden bei Saf-holland eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Saf-holland diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 44 für die letzten 7 Tage und bei 43,29 für die letzten 25 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die technische Analyse zeigt, dass Saf-holland auf der Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird, basierend auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, und einem "Neutral"-Rating basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt. Insgesamt erhält Saf-holland daher ein "Gut"-Rating.

