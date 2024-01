SAF-HOLLAND Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Saf-holland liegt bei 35,8, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Saf-holland wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Saf-holland-Aktie eine Abweichung von +14,46 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung zum aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Saf-holland-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.