SAF-HOLLAND Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Saf-holland, so beträgt dieser aktuell 50,79 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Saf-holland überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Saf-holland. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "gut". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 4 positive Signale, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Daher wird Saf-holland insgesamt neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Saf-holland aktuell bei 13,72 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 17,99 EUR, was einem Abstand von +31,12 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 16,27 EUR ergibt sich eine Differenz von +10,57 Prozent. Basierend auf diesen Informationen lautet das Gesamtergebnis für Saf-holland daher "gut".