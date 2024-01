SAF-HOLLAND Aktie: Anleger müssen aufpassen!

Die Aktie von SAF-HOLLAND wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, wobei das wahre Kursziel um etwa +33,01% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung und Prognose

Am 19.01.2024 verzeichnete SAF-HOLLAND eine Kursentwicklung von 0,00%. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 19,38 EUR festgelegt, wobei das Guru-Rating unverändert bei 4,00 bleibt. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine Gesamtrendite von -2,21%, was auf eine aktuell pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet auf ein mittelfristiges Kursziel von 19,38 EUR hin, was ein Kurspotenzial von +33,01% darstellt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung. Während 3 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 5 weitere Analysten sie als kaufenswert an, jedoch mit weniger Begeisterung. 3 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt sind also immerhin +72,73% der Analysten noch optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von SAF-HOLLAND.

Fazit

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten zeigt auch das “Guru-Rating”, dass die aktuelle Einschätzung der Aktie positiv ist, obwohl es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Die Bewertung der Analysten und der Trend-Indikator lassen also auf eine vielversprechende Zukunft für SAF-HOLLAND schließen.

