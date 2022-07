SAF-HOLLAND-Aktie: Angebotsunterlage an die Aktionäre von Haldex genehmigt und registriert!

Am 8. Juni 2022 kündigte SAF-HOLLAND SE ein empfohlenes Barangebot an die Aktionäre von Haldex AB (publ) an, alle Aktien von Haldex an SAF-HOLLAND anzudienen. Die schwedischsprachige Angebotsunterlage für das Angebot wurde heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) genehmigt und registriert. Annahmefrist beginnt am 4. Juli Der Angebotspreis beträgt 66 SEK in bar je Haldex-Aktie. Dies ist der beste… Hier weiterlesen