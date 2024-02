SAES Getters-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Saes Getters Spa als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben Tage (RSI7) und 25 Tage (RSI25) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Saes Getters Spa-Aktie beträgt 28,13, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 38,3 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bezüglich Saes Getters Spa deutlich in Richtung Negativität verändert. Dieser Trend wird anhand der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ermittelt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment und Buzz-Kriterium als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Diskussionsintensität über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Saes Getters Spa in dieser Hinsicht also als "Schlecht" eingestuft.

Die Mehrheit der privaten Anleger in sozialen Medien hat Saes Getters Spa in den letzten zwei Wochen positiv bewertet. Auch die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen wurden überwiegend positiv diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Saes Getters Spa-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 31,42 EUR über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,1 EUR, was einem Unterschied von +11,71 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 34,23 EUR liegt nahe am letzten Schlusskurs (+2,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Saes Getters Spa also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.