SAES Getters Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Saes Getters Spa wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 30,7 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (33,7 EUR) um +9,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 33,45 EUR zeigt eine Abweichung von +0,75 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Saes Getters Spa verzeichnet. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Saes Getters Spa liegt bei 72,73 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 38,24 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Stimmung für die Saes Getters Spa.