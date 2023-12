SAES Getters Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie von Saes Getters Spa verschlechtert. Daraus ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht". Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saes Getters Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 30,63 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (33,95 EUR) liegt, mit einem Unterschied von +10,84 Prozent. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Die Bewertung ändert sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall beträgt der gleitende Durchschnitt 33,45 EUR, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+1,49 Prozent) führt. Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Saes Getters Spa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,86 Punkten, was auf eine neutrale Position des Wertpapiers hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Saes Getters Spa in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Saes Getters Spa eingestellt waren. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Saes Getters Spa eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Aktie von Saes Getters Spa daher sowohl in Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz als auch in der technischen und Anlegeranalyse mit einem insgesamt positiven "Gut"-Rating bewertet.