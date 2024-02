SAES Getters Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Saes Getters Spa herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Saes Getters Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 44,44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Saes Getters Spa. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, weshalb Saes Getters Spa eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saes Getters Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 31,26 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 34,25 EUR liegt (+9,56 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser Wert 34,04 EUR, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (+0,62 Prozent) führt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Saes Getters Spa wurde anhand der Diskussionsaktivität und der Stimmungsänderung analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt. Somit erhält die Aktie von Saes Getters Spa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".