SACHER Hotels & Cafés implementieren ein neues, ganzheitliches Gutscheinsystem für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft

Wien (ots) -Willkommen in der neuen Sacher Gutscheinwelt - Gemeinsam mit INCERT setzt man neue Impulse im Onlineverkauf!Die renommierten Sacher Betriebe haben erfolgreich ein wegweisendes Gutscheinsystem in Zusammenarbeit mit incert eTourismus eingeführt. Die Besonderheit: Die Abwicklung und das Handling erfolgt über ein zentrales System und ermöglicht eine betriebsübergreifende Einlösung. Dieses Projekt markiert somit einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Steigerung des Verkaufs von Wert- und Kulinarikgutscheinen für die Sacher-Hotels und -Cafés in Wien, Salzburg, Seefeld sowie den Standorten in Graz, Parndorf und Triest.Im Detail umfasst das Projekt die Implementierung eines Gutschein-Portal-Systems, das sieben verschiedene Betriebe miteinander verknüpft, um den Verkauf und die Verwaltung von Gutscheinen zu optimieren. Eine Stand-Alone Gutscheinwelt in einer eigenen Premium-Variante wurde entwickelt, um den Gästen ein reibungsloses und ansprechendes Kauferlebnis zu bieten. Die Sacher Gutscheinwelt ermöglicht es den Gästen dabei Wertgutscheine, Paketgutscheine und Geschenkkarten einfach und bequem online zu erwerben. Zusätzlich zur Stand-Alone-Version wurde auch eine digitale Wertabfrage und Mischversand für Gutscheine, Geschenkkarten und Verpackungen implementiert, um den Gästen größtmögliche Flexibilität zu bieten.Eine weitere Zielsetzung war es, den internen Datenaustausch zur Vereinfachung der Buchhaltungsprozesses neu aufzusetzen, damit auf Knopfdruck sämtliche Verkaufs- und Einlösetransaktionen mit allen Betriebsstätten automatisiert abgerechnet werden können. Daher war auch ein weiterer Schwerpunkt des Projekts die Optimierung der internen Betriebsabrechnung und Gegenrechnungslogik, um die Verwaltung von Geschäftspartnern und Kooperationen der Eduard Sacher GmbH zu erleichtern. Die Offenheit der incert-Technologien ermöglicht zudem die Anbindung an die Kassensysteme von Simphony und BMD sowie an das Cloud PMS von Opera. Zudem bietet das neue System eine klare Login-Hierarchie mit verschiedenen Rollen und Bereichen für den internen vor Ort Verkauf.Günther Praher, CEO von incert eTourismus ergänzt: „Unser Ziel ist seit Jahren mit unseren innovativen Lösungen die Digitalisierung innerhalb der Tourismusbranche voranzutreiben und die Wertschöpfung in den Betrieben zu optimieren. Wir sind daher sehr stolz darauf, bei der Digitalisierung und Weiterentwicklung eines so wichtigen Partners wie der Sacher Hotels & Cafes ein wichtiger Teil zu sein. "Für weitere Informationen über die Sacher Gutscheinwelt und die incert eTourismus Lösungen und Dienstleistungen kontaktieren Sie uns gerne!Hier gehts nur neuen Gutscheinwelt der Sacher Hotels & Cafés Jetzt entdecken (https://voucher.sacher.com/)