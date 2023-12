SAB Biotherapeutics Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Sab Biotherapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 0,78 USD verzeichnet, was zu einem Unterschied von -11,54 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,69 USD führt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf die charttechnische Entwicklung. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,88 USD, was zu einem Unterschied von -21,59 Prozent zum letzten Schlusskurs führt und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sab Biotherapeutics-Aktie also ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Sab Biotherapeutics-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sab Biotherapeutics liegt bei 74, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sab Biotherapeutics-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den Relative Strength Index.

Analysten schätzen die Aktie der Sab Biotherapeutics auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, was sich aus den Bewertungen von 18 Analysten ergibt. Es wurden 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 479,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Sab Biotherapeutics-Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.