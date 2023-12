S4 Capital Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Aktie der S4 Capital wurde von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 3 Bewertungen fielen 3 positiv und 0 neutral aus. Es gab keine negativen Bewertungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 240 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 49,7 GBP eine erwartete Kursentwicklung von 382,9 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" durch die Analysten.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die S4 Capital-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Bewertung der Stimmung in sozialen Medien ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um S4 Capital in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Bewertungen durch Analysten, des Sentiments und des Buzz sowie des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung eine positive Gesamteinschätzung der Aktie der S4 Capital.