S4 Capital Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für S4 Capital, zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 98,5 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass S4 Capital überkauft ist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,15, was darauf hinweist, dass S4 Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating für das S4 Capital-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Nach Meinung der Analysten wird die S4 Capital-Aktie langfristig die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu S4 Capital vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 240 GBP angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 442,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der S4 Capital-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert aktuell 95,78 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 44,2 GBP liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (52,29 GBP) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die S4 Capital-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über S4 Capital diskutiert wurde. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger ebenfalls vor allem Interesse an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung zugesprochen. Somit erhält S4 Capital insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

