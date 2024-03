S4 Capital Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten zwei Wochen wurde S4 Capital von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die S4 Capital-Aktie beträgt aktuell 70,46 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-39,85 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40,56 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+4,49 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird S4 Capital basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Laufe der letzten zwölf Monate erhielt S4 Capital insgesamt 3 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 240 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 466,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die S4 Capital-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (45,13) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für S4 Capital basierend auf der RSI-Analyse.