S4 Capital Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der S4 Capital-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 82,22 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 41,5 GBP, was einem Unterschied von -49,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 45,3 GBP weist mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-8,39 Prozent Abweichung) auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 54,83 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für S4 Capital.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für S4 Capital in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle 3 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden. Das Durchschnittskursziel liegt bei 240 GBP, was auf eine mögliche Steigerung um 478,31 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (41,5 GBP) hindeutet. Somit erhält S4 Capital von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.