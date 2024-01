S4 Capital Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analysten ihre Bewertung für die S4 Capital-Aktie abgegeben. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die S4 Capital-Aktie. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 240 GBP für die Aktie festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 358,45 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (52,35 GBP) bedeutet. Basierend auf diesen Zahlen ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für die S4 Capital-Aktie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen in Diskussionen häufiger als üblich erwähnt und erfuhr verstärkte Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die S4 Capital-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, aber es gab vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen S4 Capital. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der S4 Capital-Aktie zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation sowohl in den letzten 7 Tagen (44) als auch in den letzten 25 Tagen (49,03). Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt neutrale Einschätzung für die S4 Capital-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität sowie dem Relative Strength Index.