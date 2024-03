S4 Capital Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die S4 Capital-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 75,26 GBP, während der aktuelle Kurs bei 39,24 GBP liegt, was einer Abweichung von -47,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 42,52 GBP eine Abweichung von -7,71 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen S4 Capital. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass alle 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate die S4 Capital-Aktie als "Gut" eingestuft haben. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 240 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 511,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (39,24 GBP) aus entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit ebenfalls "Gut". Insgesamt erhält S4 Capital von den Analysten ein "Gut"-Rating.