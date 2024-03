S2 Resources Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Aktie S zeigt, dass sie derzeit -7,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -18,75 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie S als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 47,37, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung von 51,52 ergibt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.