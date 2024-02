S2 Resources Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von S ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert, wobei in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Einschätzung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die S-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der S-Aktie mit 0,14 AUD derzeit um -12,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -12,5 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die S-Aktie liegt bei 40, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral" für die S-Aktie.