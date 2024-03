S2 Resources Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle S-RSI liegt bei 30,77, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen über S geführt, wobei an acht Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte S interessante Ausprägungen, mit einer stärkeren Veränderung der Diskussionsintensität und einer negativen Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der S-Aktie von 0,155 AUD eine -3,13 Prozent Entfernung vom GD200 (0,16 AUD), was ein "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,14 AUD auf, was ein "Gut"-Signal aufgrund des Abstands von +10,71 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der S-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.