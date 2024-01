S2Medical AB Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse von Aktien ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Wertpapieren. Ein Indikator, der hierbei häufig eingesetzt wird, ist der gleitende Durchschnitt, der Aufschluss über den aktuellen Trend einer Aktie geben kann. Im Falle der S2medical-Aktie beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell 0,23 SEK. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,1015 SEK, was einem Unterschied von -55,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Interessanterweise ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der Wert bei 0,03 SEK, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs um +238,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die S2medical-Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird die S2medical-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In diesem Fall liegt der 7-Tage-RSI der S2medical-Aktie bei 29,35 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Situation auf 25-Tage-Basis betrachtet, weist mit einem Wert von 28,6 auf eine Überverkauft-Situation hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zuletzt spielt auch das Anleger-Sentiment eine wichtige Rolle. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen zur S2medical-Aktie, und es wurden weder stark positive noch stark negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die S2medical-Aktie auf verschiedenen Ebenen wie Charttechnik, Sentiment und RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.