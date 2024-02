S2Medical AB Aktie: Jetzt geht’s los!

Die S2medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,11 SEK verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,0768 SEK um -30,18 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 SEK), so liegt der letzte Schlusskurs nur um -4 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die S2medical-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die S2medical-Aktie beträgt 59, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (57,15) bestätigt diese Einschätzung, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu S2medical durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen dominierte. An zwei Tagen überwog dagegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die S2medical-Aktie ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment eine positive "Gut"-Einschätzung erhält.