Ryoyu Systems Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Sentiment und Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Ryoyu hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität für Ryoyu gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Ryoyu liegt bei 1,83, was eine überverkaufte Situation anzeigt und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ryoyu-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2370,91 JPY. Der letzte Schlusskurs (2680 JPY) weicht somit um +13,04 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2574,84 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Ryoyu-Aktie. Unterm Strich erhält die Ryoyu-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Ryoyu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.