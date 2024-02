Ryoyu Systems Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ryoyu. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion über Ryoyu festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ryoyu daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Ryoyu weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 62,89, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ryoyu diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ryoyu bei 2619,88 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3770 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +43,9 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3128,26 JPY, was einer Distanz von +20,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ryoyu auf Basis der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung und wird auch in der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.